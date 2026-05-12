Garlasco, ora la difesa di Stasi ha fretta: "Richiesta di revisione entro l'estate"
I difensori di Stasi, condannato per il delitto di Garlasco, sono pronti ad agire ora"che le indagini della procura di Pavia puntano su Andrea Sempiodi Alessio Campana
Chiedere la revisione del processo entro l’estate. È questo l’obiettivo della difesa di Alberto Stasi, al momento unico condannato per il delitto di Garlasco. Un omicidio, quello di Chiara Poggi, che adesso la Procura di Pavia ipotizza possa aver compiuto Andrea Sempio. La richiesta di revisione potrebbe essere presentata anche dalla Procura generale della corte d’appello di Milano. Per la difesa di Stasi, l’inchiesta pavese ha “evidenziato una serie di nuovi elementi” che dimostrerebbero la sua innocenza.