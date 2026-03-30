Furto di quadri a Parma, Carlotta Predosin a TgCom24: "Rapina preventivata e compiuta con attenzione e intelligenza"

Dopo il furto dei tre dipinti alla Fondazione "Magnani Rocca" di Traversetolo, in provincia di Parma, la Art Security Manager Carlotta Predosin a TgCom24 prova ad analizzare le cause e il perché i ladri sono riusciti a scappare con tre opere di enorme valore economico e non solo. "Più che falle parlerei di vulnerabilità" dice Predosin "Che sicuramente i ladri avevano studiato con estrema attenzione, prima di compiere l'atto. Perché siamo davanti a un furto compiuto con attenzione e intelligenza, con estrema cautela e chissà da quanto tempo ragionato e preventivato".