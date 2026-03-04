Funerali di Domenico, l'arrivo di Giorgia Meloni alla cattedrale di Nola

È arrivato anche il premier Giorgia Meloni alla cattedrale di Nola, cinque minuti prima dell'inizio delle esequie di Domenico Caliendo. Meloni è scesa dalla macchina istituzionale, ha percorso la navata centrale della chiesa e ha abbracciato i genitori del piccolo di due anni, deceduto il 21 febbraio dopo due mesi di coma a seguito di un trapianto di cuore fallito.