Funerali di Domenico, l'arrivo di Giorgia Meloni alla cattedrale di Nola
Il presidente del Consiglio si è seduto in prima fila, accanto al presidente della Calabria Fico e al sindaco di Napoli Manfredi
È arrivato anche il premier Giorgia Meloni alla cattedrale di Nola, cinque minuti prima dell'inizio delle esequie di Domenico Caliendo. Meloni è scesa dalla macchina istituzionale, ha percorso la navata centrale della chiesa e ha abbracciato i genitori del piccolo di due anni, deceduto il 21 febbraio dopo due mesi di coma a seguito di un trapianto di cuore fallito.
Presenti in chiesa il presidente della Regione Campania Roberto Fico, il sindaco metropolitano di Napoli Gaetano Manfredi, i sindaci di Nola, Andrea Ruggiero, e di Taurano, Michele Buonfiglio, nonché il prefetto di Napoli Michele di Bari. Il Duomo è gremito, piena anche la piazza esterna, dove si sono radunate oltre mille persone. Molti hanno in mano palloncini bianchi.