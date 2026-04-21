Frutta e verdura sempre più care, pesa la mancanza di fertilizzanti

Frutta e verdura sempre più care sulle tavole degli italiani, lo confermano i dati rilevati dalle camere di commercio, dai mercati all’ingrosso e dalle commissioni uniche nazionali e analizzati da borsa merci telematica italiana. Nel dettaglio sono stati registrati aumenti fino al 56% dei finocchi, del 46% per il cavolfiore bianco, 28% per l’asparago verde e del 27% per il pomodoro ciliegino. Pesano le tensioni internazionali e le guerre, che stanno mettendo pressione a trasporti, energie, materie prime e non solo.