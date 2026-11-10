Frosinone, droga nel frigo dei gelati: sequestrati 16 chili di cocaina e hashish

Durante il controllo dell'auto sono state ritrovate alcune centinaia di euro in contanti e due cellulari verosimilmente utilizzati per gestire il contatto diretto con la clientela in fase di smistamento. All'interno della loro abitazione, i due indagati avevano distribuito la droga in nascondigli ricavati tra gli spazi della quotidianità. Una parte della cocaina e dell'hashish sequestrati erano custoditi persino nel freezer, in un congelatore a 'pozzetto' di quelli comunemente utilizzati nei bar, mimetizzati tra gelati e altri prodotti surgelati. Un secondo deposito più sostanzioso, invece, era stato ricavato nel sottoscala, dove, all'interno di una scatola, gli agenti hanno ritrovato oltre 1 chilo e mezzo di cocaina, in parte sfusa e in parte pronta per la vendita al dettaglio, 'marchiata' con raffigurazioni evocative di una casa automobilistica e di giochi per i bambini.