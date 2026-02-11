Frana a Niscemi, ci sarebbero i primi indagati

Il procuratore Salvatore Vella lo aveva detto. Aveva escluso che il fascicolo per disastro colposo e danneggiamento sarebbe rimasto a lungo contro ignoti. E ora ci sarebbero i primi indagati per la frana di Niscemi nel Nisseno. Intanto il fronte franoso è ancora in movimento: lo dimostra il crollo della croce, uno dei simboli del disastro, che sarà ora recuperata, restaurata e restituita alla comunità. Sulla città intanto una nuova ondata di maltempo e un'allerta gialla emessa per rischio idrogeologico e temporali.

