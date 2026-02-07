Fleximan torna a colpire: segato un rilevatore di velocità nel Padovano

Dopo mesi di silenzio, Fleximan è tornato a colpire in Veneto, lungo la statale 53 nel territorio comunale di Fontaniva, nel Padovano. Stessa dinamica dei precedenti casi iniziati a maggio 2023, verificatisi soprattutto a Rovigo, ma anche in Lombardia e Piemonte. I cittadini si dividono fra chi sostiene l'atto del personaggio misterioso (ancora ignota la sua identità) e chi sottolinea la non legalità del gesto.