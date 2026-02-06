Firenze, una decina di indagati nell'inchiesta sul Cubo nero
Tensione alta per il possibile coinvolgimento degli uffici amministrativi che si sono occupati della riqualificazione dell'ex teatro comunaledi Crisitiano Puccetti
Falso ideologico, abuso edilizio e violazione del testo unico sul paesaggio. L'inchiesta della procura di Firenze sul cosiddetto Cubo nero, l'edificio moderno che sbuca in mezzo a palazzi ottocenteschi sul lungarno, segna una prima svolta: sarebbero una decina gli indagati (al momento due soltanto in modo ufficiale) che hanno ricevuto o stanno per ricevere l'avviso di garanzia e l'invio a comparire per l'interrogatorio. Il riserbo è massimo, a Palazzo Vecchio la tensione è molto alta per i possibili coinvolgimenti degli uffici amministrativi che si sono occupati della riqualificazione dell'ex teatro comunale: tra questi la direzione dell'urbanistica, la commissione paesaggistica e la soprintendenza.