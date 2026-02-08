Firenze, raffica di aumenti per visitare i musei comunali

A fare d'apripista sono stati gli Uffizi che, dal primo gennaio, hanno visto il costo del biglietto salire a 25 euro, poi via via tutti gli altri. Visitare i musei di Firenze costa sempre di più: aumenti del 30% in media per le sale comunali e quelle del nuovo polo Accademia-Bargello, con punte del 50% per la Cappella Brancacci. La scelta divide tutti, residenti e turisti: tra chi sottolinea come si a giusto pagare, chi, invece, si lamenta per il prezzo molto alto e chi vorrebbe una distinzione di prezzo tra visitatori e cittadini fiorentini.