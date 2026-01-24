Firenze, chiuso il traffico ferroviario tra Campo di Marte e Rifredi: disagi per tanti passeggeri

A qualche viaggiatore è andata bene, avendo trovato subito un autobus pronto a partire, ma altri definiscono questa situazione "vergognosa". A causa dei lavori sul cavalcaferrovia di Ponte al Pino, dalle 15 di sabato 24 gennaio fino allo stesso orario del giorno successivo, il traffico ferroviario è stato interrotto nel nodo cruciale di Firenze, tra le stazioni di Campo di Marte e Rifredi. E mentre batterie di pullman girano su e giù la città scortati dalla Municipale, il pensiero va a quando, tra giugno e settembre, ci saranno sette giorni di sospensione totale della circolazione.