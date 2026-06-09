Finti poliziotti derubano anziani nel Torinese: due arresti

Due uomini, già detenuti nel carcere Lorusso e Cutugno di Torino, sono stati raggiunti da un'ulteriore ordinanza di custodia cautelare con l'accusa di una rapina pluriaggravata e sette furti aggravati in abitazione commessi tra gennaio e marzo tra Torino e provincia. Il provvedimento è stato emesso dal gip del Tribunale di Torino su richiesta della procura al termine di un'indagine della squadra mobile che ha ricostruito una serie di colpi ai danni soprattutto di persone anziane. Il valore complessivo del bottino è stimato in oltre 100mila euro tra contanti, gioielli, orologi e altri preziosi. Secondo gli investigatori, i due si presentavano alle vittime fingendosi appartenenti alle forze dell'ordine o addetti comunali incaricati di effettuare controlli su presunti furti avvenuti nella zona o nel condominio.