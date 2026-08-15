Ferragosto fa rima con abbuffate: ecco cosa mangiano gli italiani nel giorno di festa

Con il caldo estremo di questa estate, potrebbero, soltanto all'apparenza, andare in fumo i desideri di una grande abbuffata al tradizionale pranzo di Ferragosto. Anche perché mettersi all'opera davanti a una brace per allestire la classica grigliata del 15 agosto è un vero atto di coraggio. Ma la tradizione va onorata: dai trentini canederli agli emiliani cappelletti al ragù, passando per il piccione arrosto, che si prepara in Toscana, fino agli gnocchi al sugo di papera dell'Umbria, senza dimenticare gli arrosticini abruzzesi e la frittata di pasta in Campania.