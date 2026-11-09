Fermo, dieci arresti per la violenta rissa a Porto Sant'Elpidio

Dieci persone, tutte nordafricane, sono state arrestate per i reati di rissa aggravata in concorso. Le misure cautelari sono scattate a notte fonda grazie a un'operazione della polizia che ha impegnato circa 80 agenti della questura di Fermo e delle squadre mobili di Ancona, Macerata e Ascoli Piceno.
La notte del 22 ottobre a Porto Sant'Elpidio era andato in scena uno scontro cruento in viale Trieste, durante il quale dodici soggetti muniti di coltelli, mazze da baseball, macheti e un’arma da fuoco si sono scagliati con ferocia contro quattro soggetti. Uno di questi ultimi era anche stato investito da un Suv. Alcuni dei dieci sono indagati anche per lesioni aggravate e danneggiamento.