Fermo, dieci arresti per la violenta rissa a Porto Sant'Elpidio

La notte del 22 ottobre a Porto Sant'Elpidio era andato in scena uno scontro cruento in viale Trieste, durante il quale dodici soggetti muniti di coltelli, mazze da baseball, macheti e un’arma da fuoco si sono scagliati con ferocia contro quattro soggetti. Uno di questi ultimi era anche stato investito da un Suv. Alcuni dei dieci sono indagati anche per lesioni aggravate e danneggiamento.