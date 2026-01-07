Logo Tgcom24
L'omicidio alla stazione di Bologna

L'arrivo alla questura di Brescia dell'uomo fermato per il delitto del capotreno

Finita la fuga di Marin Jelenik, 36enne croato: "So di essere ricercato, ma non esattamente per che cosa"

di Andrea Noci
07 Gen 2026 - 12:27
01:28 

La sua fuga è finita a Desenzano del Garda: Marin Jelenik, 36enne croato senza fissa dimora e con vari precedenti, è stato fermato e portato in questura a Brescia. Per gli investigatori sarebbe lui il killer di Alessandro Ambrosio, il capotreno ucciso lunedì 5 gennaio da una coltellata alla stazione di Bologna. Jelenic è stato trovato proprio davanti allo scalo ferroviario di Desenzano da una volante: era in fuga da più di un giorno. "So di essere ricercato, ma non esattamente per che cosa", avrebbe detto al momento della cattura.

