Cronaca
Lazio
Giallo ad Anguillara

Federica Torzullo scomparsa, il vicino: "Durante le liti si allontanava dal marito"

Dall'8 gennaio si sono perse le tracce della 41enne. Indagato per omicidio l'uomo 45enne, con cui la donna ha un figlio di 10 anni

di Emanuela Vernetti
13 Gen 2026 - 18:49
01:21 
scomparsa
roma
omicidio