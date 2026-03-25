Famiglia nel bosco, mamma Catherine dopo l'incontro con La Russa: "Contro di noi attacco oltre ogni comprensione"

"Siamo una madre e un padre che adorano i loro bambini, che hanno sempre messo le loro esigenze prima, che hanno sempre agito nella consapevolezza e la conoscenza di ciò che era giusto per loro, pur consapevoli di non essere perfetti o di possedere verità assoluta. Essere presi di mira e attaccati nel modo in cui lo siamo stati noi, va oltre la nostra capacità di accettazione e comprensione". L'ha detto Catherine Birmingham leggendo una lettera in inglese e avendo accanto il marito Nathan Trevallion, dopo il colloquio con il presidente del Senato, Ignazio La Russa a Palazzo Giustiniani.