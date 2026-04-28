Famiglia nel bosco, la psichiatra Ceccoli: "Le capacità genitoriali di Nathan e Catherine sono inadeguate"
Nella relazione, si legge che i tre fratellini vedono i genitori come "bambini di dieci anni", "immaturi e poco strutturati"di Ilaria Liberatore
Le capacità genitoriali di Nathan e Catherine sono inadeguate: questa la conclusione della psichiatra Stefania Ceccoli, incaricata dal Tribunale per i minorenni dell’Aquila, a fine dicembre, di valutare le personalità dei due genitori della famiglia nel bosco. I tre fratellini, si legge nella sua relazione appena depositata, dimostrerebbero “un’immaturità neuropsicologica” e vedrebbero i genitori come bambini di “10 anni”, figure “immature e poco strutturate”. Devono quindi rimanere in casa famiglia, a Vasto, dove sono ormai dal 25 novembre scorso.
Le presunte lacune dei genitori - che continuano a vivere a Palmoli - sarebbero recuperabili, per la psichiatra del Tribunale, ma con un lungo periodo di osservazione e con un “supporto psico-educativo” che permetta loro di “riconoscere i bisogni dei loro figli”. Gli incontri con la madre potrebbero riprendere in “un luogo neutro e protetto”, mentre quelli col padre essere gradualmente intensificati. Solo dopo questo periodo transitorio, eventualmente, “sarà possibile un ricongiungimento familiare”, affiancato da “un intervento educativo domiciliare” settimanale. Per metà maggio è atteso il verdetto della Corte d’Appello sulla richiesta di ricongiungimento presentata dai legali della famiglia, ma con questo parere negativo le speranze si sono indebolite e si pensa già al ricorso in Cassazione.