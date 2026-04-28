Famiglia nel bosco, la psichiatra Ceccoli: "Le capacità genitoriali di Nathan e Catherine sono inadeguate"

Le presunte lacune dei genitori - che continuano a vivere a Palmoli - sarebbero recuperabili, per la psichiatra del Tribunale, ma con un lungo periodo di osservazione e con un “supporto psico-educativo” che permetta loro di “riconoscere i bisogni dei loro figli”. Gli incontri con la madre potrebbero riprendere in “un luogo neutro e protetto”, mentre quelli col padre essere gradualmente intensificati. Solo dopo questo periodo transitorio, eventualmente, “sarà possibile un ricongiungimento familiare”, affiancato da “un intervento educativo domiciliare” settimanale. Per metà maggio è atteso il verdetto della Corte d’Appello sulla richiesta di ricongiungimento presentata dai legali della famiglia, ma con questo parere negativo le speranze si sono indebolite e si pensa già al ricorso in Cassazione.