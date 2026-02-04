Famiglia nel bosco, la Asl di Vasto chiede il ritorno a casa dei bambini

I bambini della famiglia nel bosco devono tornare a casa. A dirlo, stavolta, è una relazione redatta da alcuni specialisti della Asl di Lanciano-Vasto-Chieti. "È indispensabile favorire e ripristinare una consuetudine affettiva stabile" - si legge nel documento - e garantire "la continuità dei legami familiari per superare le manifestazioni di disagio evidenziate nei minori". Il pool di esperti, pur confermando il monitoraggio dei servizi sociali che dal 20 novembre segue i tre bambini nella casa famiglia, chiede che tornino subito a vivere con i genitori.