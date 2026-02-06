Famiglia nel bosco, Catherine riabbraccia la mamma e la sorella

Si sono strette in un lungo abbraccio davanti alla casa-famiglia di Vasto, in provincia di Chieti, Catherine Birmingham, sua madre e sua sorella, arrivate in Abruzzo dall'Australia per affrontare insieme un momento di difficoltà. E mentre prosegue il percorso già avviato per i tre figli allontanati dalla casa nel bosco, resta la sospensione della potestà genitoriale disposta dal Tribunale per i minorenni.