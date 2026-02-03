Europol, in Italia escalation di cortei violenti

Escalation di cortei violenti in Italia: il rapporto Europol 2025 segnala un record di assalti o progetti insurrezionali di estrema sinistra nel nostro Paese. L'agenzia europea anticrimine registra 18 casi in Italia su un totale di 21 fra tutti i Paesi esaminati nel 2024. L'anno prima, 30 episodi nel nostro paese su 32, fra attentati compiuti, falliti o sventati. Il fenomeno è transnazionale. A guidare i gruppi antagonisti, viene segnalata la cosiddetta "banda del martello" con base in Germania e ramificazioni in Francia. Con azioni anche in Ungheria. In Grecia, segnalati gruppi anticapitalistici e anarchici.