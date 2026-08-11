L'Etna in eruzione incanta i turisti | Nuova colata alla base della Valle del Bove

Turisti con lo smartphone in mano e lo sguardo rivolto verso l'Etna. Nelle immagini girate da Serracozzo, alcuni visitatori hanno immortalato il vulcano che, nelle ultime ore, ha registrato nuove fasi eruttive. Il panorama, suggestivo e imponente, richiama l'attenzione di chi si trova nell'area e osserva a distanza di sicurezza l'attività del vulcano.