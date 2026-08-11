L'Etna in eruzione incanta i turisti | Nuova colata alla base della Valle del Bove

Diletta Leotta sull'Etna in eruzione: le foto davanti alla lava dividono i follower
© Instagram @dilettaleotta
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Turisti con lo smartphone in mano e lo sguardo rivolto verso l'Etna. Nelle immagini girate da Serracozzo, alcuni visitatori hanno immortalato il vulcano che, nelle ultime ore, ha registrato nuove fasi eruttive. Il panorama, suggestivo e imponente, richiama l'attenzione di chi si trova nell'area e osserva a distanza di sicurezza l'attività del vulcano.
Serracozzo si trova sul versante nord-orientale dell'Etna, in provincia di Catania. È famoso soprattutto per il sentiero escursionistico e la omonima grotta di scorrimento lavico formata nel 1971.
Nelle ultime ore una nuova bocca eruttiva si è aperta alla base della parete nord della Valle del Bove, sopra monte Simone, a una quota di circa 2.090 metri. È la stessa area dove la notte tra lunedì 10 e martedì 11 agosto si era aperta un'altra frattura, ma una quota leggermente più bassa, a circa 1.900 metri. Il tremore vulcanico si è mantenuto su livelli elevati, pur rimanendo nella parte inferiore della fascia.
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