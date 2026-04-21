Nessuno di loro è indagato

Escort nella movida milanese, alle serate "settanta calciatori"

Avrebbero partecipato alle feste organizzate dall'agenzia di eventi"al centro dell'indagine della Procura

di Roberta Fiorentini
21 Apr 2026 - 19:26
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