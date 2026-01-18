Logo Tgcom24
evacuate 5mila persone

Empoli, ecco la bomba"da 240 kg riemersa nel cantiere di un teatro

È il secondo ordigno ritrovato nel cantiere, dopo un altro rimosso nel settembre 2025

18 Gen 2026 - 11:44
