COME A BOLOGNA

Emergenza crack a Torino, il Pd: "Pipe gratis per limitare il danno"

Di parere opposto Maurizio Marrone (Fdi): "Questa iniziativa non aiuta in alcun modo a risanare i quartieri"

di Simone Cerrano
15 Mar 2026 - 19:06
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