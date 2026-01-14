Emanuele Di Caterino, ucciso a 14 anni: imputato assolto

Tredici anni di attesa e otto processi per la morte di Emanuele Di Caterino, ucciso a 14 anni con una coltellata alla schiena. La Corte d’Appello di Napoli ha assolto Marcello Veneziano, riconoscendo la legittima difesa. Il delitto risale al 7 aprile 2013 ad Aversa, nel casertano, durante una lite tra giovanissimi. Rabbia e dolore della madre della vittima: “Ha ammazzato un ragazzino innocente”.