Logo Tgcom24
In evidenza
Crans MontanaVenezuelaGarlascoGuerra in UcrainaGuerra in MediorienteEmergenza ClimaElezioniTutti i dossier

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Cronaca
NApoli

Emanuele Di Caterino, ucciso a 14 anni: imputato assolto

Per i giudici si è trattato di legittima difesa, esplode il dolore della madre della vittima

di Bruna Varriale
14 Gen 2026 - 19:01
01:29 

Tredici anni di attesa e otto processi per la morte di Emanuele Di Caterino, ucciso a 14 anni con una coltellata alla schiena. La Corte d’Appello di Napoli ha assolto Marcello Veneziano, riconoscendo la legittima difesa. Il delitto risale al 7 aprile 2013 ad Aversa, nel casertano, durante una lite tra giovanissimi. Rabbia e dolore della madre della vittima: “Ha ammazzato un ragazzino innocente”.  

video evidenza
napoli