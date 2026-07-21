Eboli, il giornalista Luca Esposito forse conosceva il suo assassino

Forse conosceva il suo assassino il giornalista Luca Esposito il cui corpo è stato ritrovato carbonizzato nei pressi di un terreno a Eboli, nel Napoletano. Ipotesi, quest'ultima, avvallata da due elementi: l'automobile del cronista era chiusa e lui aveva le chiavi in tasca. Fatti che fanno pensare agli inquirenti che Esposito sia sceso volontariamente dall'auto ma che, allo stesso tempo, lasciano aperto un interrogativo: il giornalista aveva un appuntamento o chi lo ha ucciso è arrivato insieme a lui? Intanto trapelano i primi esiti dell'autopsia eseguita sul corpo della vittima. Non ci sarebbe nessun segno riconducibile a uno sparo - come inizialmente si era pensato - ma una serie di fratture, di cui una alla mandibola.