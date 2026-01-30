È allerta cortei, massima attenzione a Torino e Milano

L'attenzione del Viminale è massima: alla chiamata della manifestazione torinese contro "governo, guerra e attacco agli spazi sociali", a sostegno del centro sociale Askatasuna. A Torino sono oltre diecimila le persone attese che si riuniranno in piazza Vittorio Veneto, per poi proseguire secondo percorsi ancora in via di definizione. Il timore è che il raduno si trasformi in una guerriglia urbana, come successo lo scorso dicembre. A Milano il flash mob organizzato dal Partito Democratico avrà invece come centro nevralgico piazza XXV aprile. Al centro della protesta, la presenza degli agenti dell'Ice durante le olimpiadi invernali.