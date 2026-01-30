Diverse manifestazioni

È allerta cortei, massima attenzione a Torino e Milano

Cautela in vista delle proteste nel capoluogo piemontese e dal Pd in quello lombardo

di Rossella Ivone
30 Gen 2026 - 14:55
01:30 
videovideo

L'attenzione del Viminale è massima: alla chiamata della manifestazione torinese contro "governo, guerra e attacco agli spazi sociali", a sostegno del centro sociale Askatasuna. A Torino sono oltre diecimila le persone attese che si riuniranno in piazza Vittorio Veneto, per poi proseguire secondo percorsi ancora in via di definizione. Il timore è che il raduno si trasformi in una guerriglia urbana, come successo lo scorso dicembre. A Milano il flash mob organizzato dal Partito Democratico avrà invece come centro nevralgico piazza XXV aprile. Al centro della protesta, la presenza degli agenti dell'Ice durante le olimpiadi invernali. 

torino
milano
cortei