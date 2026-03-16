La radicalizzazione islamista tra i più giovani

È allarme mini jihadisti

Secondo i dati su carceri minorili"sono 19 i giovanissimi detenuti per reati legati all'apologia del terrorismo e al reclutamento

di Roberto Lamura
16 Mar 2026 - 13:00
01:29 
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Jihad e minori. Accanto alla minaccia terroristica si va diffondendo un nuovo fenomeno ancora più difficile da intercettare: quello della cosiddetta 'mini jihad'.

Secondo i dati aggiornati su carceri minorili e comunità protette, sono 19 i giovanissimi detenuti per reati legati all’apologia del terrorismo jihadista e al reclutamento. Età media: 16 anni, pronti a esaltare l'estremismo online, influenzati da siti islamisti e predicatori senza scrupoli. Un fenomeno in netta espansione, specie dopo l'attacco di Hamas contro Israele del 7 ottobre 2023.

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