È allarme mini jihadisti

Secondo i dati aggiornati su carceri minorili e comunità protette, sono 19 i giovanissimi detenuti per reati legati all’apologia del terrorismo jihadista e al reclutamento. Età media: 16 anni, pronti a esaltare l'estremismo online, influenzati da siti islamisti e predicatori senza scrupoli. Un fenomeno in netta espansione, specie dopo l'attacco di Hamas contro Israele del 7 ottobre 2023.