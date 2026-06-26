in attesa della convalida del fermo

Duplice omicidio a Lucca,"Piero Moriconi non risponde durante l'interrogatorio

Il muratore di 63 anni è"accusato dell'omicidio della moglie Kety di 52 anni e del figlio Mirko di 24

di Thomas Trenchi
26 Giu 2026 - 12:54
01:27 
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