Droga, estradato in Italia broker latitante albanese: si era alterato le impronte digitali

Un lavoro congiunto degli uomini della guardia di finanza, del personale dell'unità I-CAN (Interpol Cooperation Against 'Ndrangheta) e del servizio per la cooperazione internazionale di polizia, ha permesso di estradare in Italia il broker latitante albanese Smajlaj Fisnik. Nei confronti dell'uomo, condannato a 27 anni di carcere dopo un'indagine condotta dalle fiamme gialle, era stato emesso un mandato di arresto europeo conseguente a un provvedimento di custodia cautelare in carcere ottenuto dalla procura di Catanzaro per reati di associazione per delinquere finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti. Per sfuggire ai controlli ed eludere i sistemi di identificazione, Fisnik, si era sottoposto, nel 2021, a un intervento chirurgico di alterazione e inversione delle impronte digitali.