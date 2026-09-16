Droga a Napoli, il maxiblitz tra Rione Traiano, Pianura e Fuorigrotta

Dalle prime luci dell'alba i carabinieri del Nucleo operativo di Napoli Bagnoli stanno eseguendo una misura cautelare, emessa dal gip del capoluogo partenopeo su richiesta della Direzione distrettuale antimafia, nel rione Traiano e nei quartieri Pianura e Fuorigrotta nei confronti di 31 persone ritenute gravemente indiziate di associazione a delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti aggravata dal metodo mafioso e dalla finalità di agevolare l'organizzazione camorristica denominata clan Petrone-Puccinelli, attiva nel rione Traiano del quartiere partenopeo di Soccavo.