Soldi e dossieraggi, cosa c'è nell'indagine su un ramo degli 007 italiani
Al centro di tutto ci sarebbe, secondo la procura di Roma, Giuseppe Del Deo. In totale 11 gli indagatidi Alessandro Tallarida
Soldi, dossier e segreti nell'inchiesta della Procura di Roma che indaga su una serie di rapporti opachi tra strutture dello stato, ex dipendenti e imprenditori. Migliaia di documenti sequestrati. Due i filoni su cui lavorano gli inquirenti: il primo riguarda un'attività di dossieraggio illegale, l'altro su truffa e peculato. Il punto di contatto sarebbe Giuseppe Del Deo, ex numero due dell'Aisi, l'agenzia per la sicurezza interna, in pratica i servizi segreti. 11 gli indagati tra i quali anche giuliano Tavaroli, già coinvolto nel caso Telecom Sismi. Nasce tutto da una precedente inchiesta, quella su Equalize a Milano, altra vicenda di dossieraggi e database violati