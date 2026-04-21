Soldi e dossieraggi, cosa c'è nell'indagine su un ramo degli 007 italiani

Soldi, dossier e segreti nell'inchiesta della Procura di Roma che indaga su una serie di rapporti opachi tra strutture dello stato, ex dipendenti e imprenditori. Migliaia di documenti sequestrati. Due i filoni su cui lavorano gli inquirenti: il primo riguarda un'attività di dossieraggio illegale, l'altro su truffa e peculato. Il punto di contatto sarebbe Giuseppe Del Deo, ex numero due dell'Aisi, l'agenzia per la sicurezza interna, in pratica i servizi segreti. 11 gli indagati tra i quali anche giuliano Tavaroli, già coinvolto nel caso Telecom Sismi. Nasce tutto da una precedente inchiesta, quella su Equalize a Milano, altra vicenda di dossieraggi e database violati