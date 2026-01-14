Logo Tgcom24
In evidenza
Crans MontanaVenezuelaGarlascoGuerra in UcrainaGuerra in MediorienteEmergenza ClimaElezioniTutti i dossier

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Cronaca
Federica Torzullo

Donna scomparsa ad Anguillara, si cerca nel lago e nei boschi

Al vaglio anche gli spostamenti del marito indagato"

di Emanuela Vernetti
14 Gen 2026 - 19:21
01:23 

Proseguono senza sosta le ricerche di Federica Torzullo, la 41enne scomparsa lo scorso 8 gennaio. Le operazioni si concentrano nel lago di Bracciano e nelle aree boschive attorno ad Anguillara, comune a nord di Roma. Sotto la lente degli inquirenti gli spostamenti del marito Claudio Carlomagno, indagato. Le telecamere di videosorveglianza hanno ripreso la donna entrare in casa poco dopo le 23, senza più uscirne. Sequestrati anche i terreni della ditta di scavi dell’uomo, in attesa dei tabulati telefonici e spostamenti Gps dell’auto. 

video evidenza