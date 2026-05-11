Donna ferita a martellate su un autobus a Terni, la conducente: "Sono scossa e impaurita"

"Parliamo di pochi secondi. Lui che cercava di afferrarle il telefono e lei che immediatamente si è messa a strillare. Io ho chiamato immediatamente il 112. Sono scossa e impaurita, non lo posso nascondere": è ancora sotto choc Giorgia, 25enne conducente dell'autobus a bordo del quale due giorni fa, a Stroncone, in provincia di Terni, una 44enne di origine marocchina è stata ridotta in fin di vita a colpi di martello dall'ex marito, connazionale di un anno più giovane, ancora ricercato su tutto il territorio nazionale. La vittima, invece, è ancora ricoverata in rianimazione.