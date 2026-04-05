Morte di Domenico, la mamma: "Non mi hanno informato del cuore danneggiato"

È scontro tra la famiglia del piccolo Domenico, il bambino di 2 anni morto il 21 febbraio all'ospedale Monaldi di Napoli in seguito a un trapianto di cuore fallito, e il primario che eseguì l'operazione, il dottor Guido Oppido. Secondo il medico, i genitori erano stati informati subito dell'esito di quanto avvenuto in sala operatoria. La madre, Patrizia, ha, invece, dichiarato di aver scoperto che l'organo era stato danneggiato dal ghiaccio secco, durante il trasporto da Bolzano, soltanto dopo diverse settimane e dopo che la notizia era uscita sui giornali.