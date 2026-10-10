Manoscritti al vaglio della magistratura

Prato, spunta il vademecum anti Cpr per i migranti: inidoneità e sofferenze psichiche

Il documento sembrerebbe proprio finalizzato a eludere le procedure di legge per l'espulsione. Potrebbe essere aperta un'inchiesta

di Alessio Campana
10 Ott 2026 - 19:41
01:38 
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Due fogli manoscritti fotografati all'interno del carcere di Prato potrebbero aprire un nuovo capitolo sui certificati medici utilizzati come strumento per evitare che i migranti finiscano nei Cpr. Negli scritti viene anche spiegato come comportarsi in caso di perquisizione. Questi fogli, adesso, sono finiti all'attenzione del procuratore di Prato, che potrebbe avviare un'inchiesta. 

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