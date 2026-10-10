Prato, spunta il vademecum anti Cpr per i migranti: inidoneità e sofferenze psichiche
Il documento sembrerebbe proprio finalizzato a eludere le procedure di legge per l'espulsione. Potrebbe essere aperta un'inchiestadi Alessio Campana
Due fogli manoscritti fotografati all'interno del carcere di Prato potrebbero aprire un nuovo capitolo sui certificati medici utilizzati come strumento per evitare che i migranti finiscano nei Cpr. Negli scritti viene anche spiegato come comportarsi in caso di perquisizione. Questi fogli, adesso, sono finiti all'attenzione del procuratore di Prato, che potrebbe avviare un'inchiesta.