Cronaca
CRANS-MONTANA

Dentro la Banca della Pelle dell'Ospedale Niguarda

La speranza dei giovani sopravvissuti al rogo di Crans-Montana passa anche della Banca dei tessuti del nosocomio milanese

07 Gen 2026 - 19:18
06:55 

In questi laboratori viene raccolta e conservata la cute umana necessaria ai trapianti di chi ha subito gravi ustioni

