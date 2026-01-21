Logo Tgcom24
Cronaca
Indagato per femminicidio

Delitto di Anguillara, Claudio Carlomagno davanti al giudice

Il 44enne è in carcere con l'accusa di aver ucciso e occultato il cadavere della moglie Federica Torzullo

di Alessio Campana
21 Gen 2026 - 14:01
femminicidio