Cuneo, smantellata una rete di "professionisti" della cannabis indoor: 8 arresti

L'indagine, avviata nel gennaio 2026 sotto il coordinamento della Procura della Repubblica di Asti, è nata da un meticoloso monitoraggio del territorio braidese. I militari dell'Arma sono riusciti a mappare una fitta rete di coltivazioni occulte e altamente tecnologiche dislocate in modo strategico tra le province di Cuneo e Torino. I blitz, scattati simultaneamente con il supporto di reparti specializzati dell'Arma, hanno permesso di individuare e smantellare serre artificiali attive nei comuni di Sanfrè, Castellinaldo, Bene Vagienna (nel Cuneese) e nel Comune di Ceres (nelle valli di Lanzo, in provincia di Torino).