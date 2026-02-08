Crolla lampione a Roma, un passante lo sorregge

Crolla un lampione in via Nazionale, in centro a Roma, e un passante tenta di sorreggerlo. Diventano virali le insolite immagini di un video postato sui social. I fatti risalgono a giovedì 5 febbraio, quando il lampione si è inclinato improvvisamente sul marciapiede, proprio mentre stavano passando alcune persone. Nel video si vede così un passante che prova a tenerlo su, mentre poco dopo arrivano altre persone ad aiutarlo.