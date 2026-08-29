DANNI A EDIFICI E OLTRE 40 FERITI

Supercella su Cremona, il fisico Rossi Albertini al Tg4: "È un temporale che gira su se stesso"

Il professore del Cnr spiega l'origine della violenta ondata di maltempo che ha colpito la città lombarda

29 Ago 2026 - 19:32
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"A Cremona si è formata una supercella temporalesca dovuta a condizioni estreme di caldo e umidità. Una supercella è una sorta di incrocio tra un tornado e un temporale violentissimo: è un temporale che gira su se stesso". Lo ha spiegato al Tg4 il fisico del Cnr Valerio Rossi Albertini.

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"Un chicco di grandine così grande dovrebbe cadere a terra per gravità, ma chicchi come quelli di Cremona si formano ad alta quota quando fa molto caldo", ha spiegato. La violenta ondata di maltempo ha abbattuto migliaia di alberi, danneggiato dieci chiese e circa 10mila auto. Oltre quaranta i feriti, nessuno grave.

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