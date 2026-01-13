Logo Tgcom24
Il ministro nell'informativa urgente al Senato

Crans Montana, Tajani: "L'Italia si costituirà parte civile"

Tra i temi anche la crisi in Venezuela e la liberazione degli ostaggi

13 Gen 2026 - 19:31
