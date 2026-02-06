Crans-Montana, il presidente della Svizzera a Tgcom24: "Non vogliamo lasciare indietro nessuno"

"Sono venuto qui oggi per far visita ai feriti, ma anche alle loro famiglie, per esprimere il sostegno totale della Svizzera e della Confederazione e per spiegare loro come si svolgeranno ora le cose. Non vogliamo lasciare indietro nessuno", ha dichiarato il presidente della Svizzera Guy Parmelin a Tgcom24, dopo la visita ai ricoverati presso l'ospedale Niguarda di Milano. "Era anche importante, per me, ringraziare le autorità e i medici italiani per tutto il lavoro svolto. Ho appena parlato con il primario, che ha ribadito l’importanza di questa cooperazione che vogliamo rafforzare in futuro. È stato estremamente impressionante e commovente", ha concluso a Tgcom24.