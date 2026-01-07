Crans-Montana, il papà di Chiara Costanzo: "Il governo faccia emergere la verità"

Nel giorno del funerale della figlia, il padre di Chiara Costanzo parla con i giornalisti. Chiede che emerga la verità su quanto accaduto nella notte tra il 31 dicembre e il 1 gennaio nel disco-bar "Le Constellation" di Crans-Montana a costo che il governo si costituisca parte civile. Alla domanda su che tipo di figlia fosse Chiara risponde "preferisco che di Chiara ne parlino gli altri perché noi genitori proviamo un amore incondizionato".