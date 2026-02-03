Crans-Montana, il padre di Manfredi Marcucci: "Mattarella ci ha fatto visita come un nonno"

Suo figlio Manfredi Marcucci, sedici anni, è ancora ricoverato in una stanza del Centro Ustioni dell'ospedale Niguarda di Milano. E' uno dei ragazzi italiani sopravvissuti al rogo del Constellation di Crans-Montana: dopo settimane in coma farmacologico, ora la priorità è curare le sue ferite alla schiena, alle braccia e alle mani. Suo padre, da un mese, passa le giornate all'ospedale tra preoccupazione e speranza. Come quella portata - a sorpresa - del Presidente della Repubblica Mattarella. "Ci ha fatto visita come un nonno fa con i nipoti, quello del Presidente non è stato solo un gesto istituzionale", il commento di papà Marcucci.