Crans-Montana, il padre di Manfredi Marcucci: "Mattarella ci ha fatto visita come un nonno"
Il genitore del 16enne ricoverato all'ospedale Niguarda di Milano commenta così l'incontro con il Presidente della Repubblicadi Alessandra Rolla
Suo figlio Manfredi Marcucci, sedici anni, è ancora ricoverato in una stanza del Centro Ustioni dell'ospedale Niguarda di Milano. E' uno dei ragazzi italiani sopravvissuti al rogo del Constellation di Crans-Montana: dopo settimane in coma farmacologico, ora la priorità è curare le sue ferite alla schiena, alle braccia e alle mani. Suo padre, da un mese, passa le giornate all'ospedale tra preoccupazione e speranza. Come quella portata - a sorpresa - del Presidente della Repubblica Mattarella. "Ci ha fatto visita come un nonno fa con i nipoti, quello del Presidente non è stato solo un gesto istituzionale", il commento di papà Marcucci.