Cronaca
La tragedia di capodanno

Crans-Montana, centinaia di testimoni davanti agli inquirenti

Nelle prossime settimane gli inquirenti ascolteranno i testimoni della tragedia e tenteranno di far luce sulla vicenda 

di Alessandra Rolla
08 Gen 2026 - 12:38
01:27 
crans-montana
