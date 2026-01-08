Logo Tgcom24
Cronaca
Cerimonia in forma privata

Crans-Montana, a Genova i funerali di Emanuele Galeppini

Rose bianche e commozione alle esequie del 16enne morto la notte di Capodanno nel locale "Le Constellation"

di Vittadini Marta Alessandra
08 Gen 2026 - 12:33
01:33 
