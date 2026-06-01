Quattro migranti trovati carbonizzati in un'auto nel Cosentino | Ipotesi omicidio

Quattro persone carbonizzate sono state trovate in un'auto ferma in un distributore di carburante lungo la statale 106 ad Amendolara, sul versante ionico della provincia di Cosenza. Si tratterebbe, secondo le prime notizie, di quattro migranti di origine pachistana. Dalle prime indicazioni non si sarebbe trattato di un incidente. Intorno alle 13 sono arrivati sul posto i Vigili del fuoco dopo la segnalazione di un'auto in fiamme e nel corso dello spegnimento hanno scoperto i cadaveri. Sul tratto di strada interessato, ora chiuso al traffico, sta operando la Polizia stradale ma stanno intervenendo anche gli investigatori della Squadra mobile di Cosenza, oltre ai carabinieri.