Cos'è la mitragliatrice Gatling, spara più di 500 fuochi d'artificio

Da 100 a più di 500 colpi in successione. Si chiama Gatling una sorta di pistola che spara fuochi d’artificio come se fosse una mitragliatrice. I manifestanti l'hanno usata durante gli scontri di sabato scorso a Milano puntandola ad altezza d'uomo contro le forze dell'ordine. Il nome deriva dalla quella ben più letale brevettata nel 1862 da Richard Jordan Gatling, utilizzata per la guerra di secessione americana e definita "la falciatrice di uomini". Quella usata a Milano spara fuochi d'artificio, ma ciò non significa sia un giocattolo: la vendita è riservata esclusivamente ai maggiorenni. Rientrando nella categoria F2: "basso livello di rumorosità e basso rischio potenziale", sempre che venga usata correttamente e non come arma puntata contro il viso e gli occhi delle persone.