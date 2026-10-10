Corteo pro Pal a Torino, prime tensioni manifestanti-polizia

A Torino tensione al corteo pro Pal, fin da subito, con i manifestanti che riescono a entrare in piazza Castello, tra cori e applausi, violando la prescrizione della prefettura di partire da viale Primo Maggio. Momenti iniziali di alta tensione, dunque, all'indomani degli arresti degli antagonisti per le violenze del 31 gennaio durante la protesta contro lo sgombero del centro Askatasuna. "Tout le monde detesta la police" è lo slogan gridato dai partecipanti, insieme a: "Torino lo sa da che parte stare, Palestina libera dal fiume al mare".